Киеву остается лишь скалиться в ответ

Крымский мост – инженерное сооружение, которое защищают как с воздуха, так и на море. Действует и наземная защита, указал военный обозреватель Виктор Баранец, заявивший о специальных опорах с датчиками слежения и уничтожения объекта.

Если же неопознанный объект появится под мостом, ему грозит уничтожение. Речь идет об объекте стратегического значения – именно поэтому он особо охраняем. С воздуха действует патрульная группа, на суше – береговая охрана с зенитно-ракетными комплексами.

У вооруженных сил Украины, отметил Баранец, отсутствуют средства для уничтожения объекта. Мир не располагает ни одним объектом с подобным уровнем защиты – даже Пентагон с Белым домом. Впрочем, иного выбора у Российской Федерации не оставалось ввиду изощренности и коварства врага. Поэтому Москва учитывает все факторы – включая угрозы, которые доносятся с украинской стороны.

"Они делают ставку на американские HIMARS. Но они пока туда не достают в той мере эффективности, как они хотели бы", – высказался военный специалист.

Ранее американский обозреватель Питер Сучиу заявил, что в 2023 году Россия начнет применять в ходе СВО БПЛА "Охотники".