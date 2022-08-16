В России назвали причину взрывов боеприпасов в Крыму

В России назвали причину взрывов боеприпасов в Крыму
MOD Russia/www.globallookpress.com
Ведомство указало, что припасы сдетонировали неслучайно

Детонация боевых припасов на военном складе в Крыму, произошедшая ранним утром 16 августа, стала следствием устроенной диверсии. Соответствующее заявление сделали в российском оборонном ведомстве.

Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры, направленные на ликвидацию всех последствий.

Из-за взрывов в Джанкойском районе Крыма, где и произошел инцидент, пострадали линии электропередач с железнодорожными обектами, а также жилые строения.

Возгорание боевых припасов произошло у села Майское. На место происшествия направился глава республики Крым Сергей Аксенов, сообщивший в социальных сетях о двух раненых – в легкой и средней степени. Из зоны ЧП власти эквакуировали 2 тыс. человек.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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