Ведомство указало, что припасы сдетонировали неслучайно

Детонация боевых припасов на военном складе в Крыму, произошедшая ранним утром 16 августа, стала следствием устроенной диверсии. Соответствующее заявление сделали в российском оборонном ведомстве.

Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры, направленные на ликвидацию всех последствий.

Из-за взрывов в Джанкойском районе Крыма, где и произошел инцидент, пострадали линии электропередач с железнодорожными обектами, а также жилые строения.

Возгорание боевых припасов произошло у села Майское. На место происшествия направился глава республики Крым Сергей Аксенов, сообщивший в социальных сетях о двух раненых – в легкой и средней степени. Из зоны ЧП власти эквакуировали 2 тыс. человек.