Москва не спустит Киеву с рук атаку на полуостров

Скандальная диверсия киевского режима в Крыму обязательно получит соответствующую реакцию. Взрывы под Джанкоем нанесли серьезный ущерб социально значимым объектам, в частности, электростанции, ЛЭП, железной дороге и жилым кварталам. Как подчеркнул генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, сегодня у России есть три варианта ответных действий.



Опытный эксперт отметил, что в первую очередь, необходимо нанести удар по центру принятия решений. Вторым важным шагом может стать уничтожение всей инфраструктуры Службы безопасности Украины. Также Россия может резко повысить контрразведывательный режим.

Михайлов отметил, что сложная гуманитарная обстановка заставляет российские власти снижать контроль за пересечением границы – беженцы должны иметь возможность спокойно покинуть территорию Незалежной. Однако среди них могут быть преступные элементы, которых запрограммировали на индивидуальный террор.

Генерал-майор в отставке подчеркнул, что только сообща общество сможет справиться с таким серьезным вызовом. По мнению специалиста, необходимо возрождать народные дружины и молодежные оперативные отряды.