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Американский "Институт изучения войны" и британская разведка выпустили собственные заявления по поводу взрывов в Крыму, которые произошли накануне. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны". Официально российское Минобороны признало произошедшее на складе диверсией.
В США полагают, что украинцы так продолжили подготовку к вероятному контрнаступлению. По мнению исследователей, взрывы нанесли серьезный ущерб российским ресурсам и нарушили логистику, передает "Свободная пресса".
В институте заявили, что, вероятно, конечным результатом таких действий будет подрыв способности российской армии поддерживать свои силы на западе Днепра, а также возможности защищать их артиллерией на восточном берегу.
Британские разведчики в своем заявлении утверждают, что склад в Джанкое играл важную роль в снабжении российских солдат на Украине. Пока они не могут точно назвать причину и масштабы ущерба произошедшего, однако, по их мнению, в ВС РФ будут обеспокоены ухудшением безопасности в регионе.
После взрывов в России рассказали, каким может стать ответ российских военных на диверсии в Крыму. По словам бывшего сотрудника ФСБ, руководство рассматривает три варианта развития событий.
Ранее в Крыму сообщили, что взрывы боеприпасов на военном складе под Джанкоем прекраатились, передает РИА ФАН.
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