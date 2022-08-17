На Западе объяснили, что именно произошло в регионе

Американский "Институт изучения войны" и британская разведка выпустили собственные заявления по поводу взрывов в Крыму, которые произошли накануне. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны". Официально российское Минобороны признало произошедшее на складе диверсией.

В США полагают, что украинцы так продолжили подготовку к вероятному контрнаступлению. По мнению исследователей, взрывы нанесли серьезный ущерб российским ресурсам и нарушили логистику, передает "Свободная пресса".

В институте заявили, что, вероятно, конечным результатом таких действий будет подрыв способности российской армии поддерживать свои силы на западе Днепра, а также возможности защищать их артиллерией на восточном берегу.

Британские разведчики в своем заявлении утверждают, что склад в Джанкое играл важную роль в снабжении российских солдат на Украине. Пока они не могут точно назвать причину и масштабы ущерба произошедшего, однако, по их мнению, в ВС РФ будут обеспокоены ухудшением безопасности в регионе.

После взрывов в России рассказали, каким может стать ответ российских военных на диверсии в Крыму. По словам бывшего сотрудника ФСБ, руководство рассматривает три варианта развития событий.

Ранее в Крыму сообщили, что взрывы боеприпасов на военном складе под Джанкоем прекраатились, передает РИА ФАН.