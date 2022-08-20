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Около 9 часов вечера мск очевидцы стали выкладывать в Сеть кадры вероятной работы ПВО на Крымском полуострове. Первый раз это произошло около поселка Оленевка, далее продолжилось в окресностях Севастополя.
Севастопольский губернатор Михаил Развозжаев подтвердил, что в городе активно работает система ПВО. Он попросил местных жителей не выкладывать в интернет кадры, на которых видна работа комплексов противовоздушной обороны.
На трассе "Таврида" перед въездом в Севастополь развернули пост ГАИ, где досматривают автомобили, сообщает "ЧП/Севастополь". Проверке подвергают как украинские, так и российские транспортные средства.
По данным Telegram-канала, системы ПВО активно работают на всей территории Крыма. Однако паники в регионе нет – на местном фестивале "Экстрим Крым" люди продолжают веселиться, а в местных заведениях развлекается молодежь.
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