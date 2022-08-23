Зеленский дал России обещание по Крыму

Зеленский дал России обещание по Крыму
Фото: Kaniuka Ruslanukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава анонсировал место окончания конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед публикой после проведения "Крымской платформы" в Киеве. Как сообщает Reuters, он дал России обещание по полуострову. 

Лидер заявил, что Украина намерена вернуть Крым "любыми способами", которые посчитает наиболее подходящими – консультироваться при этом с западными партнерами и просить на что-то у них разрешения они не будут. 

"Все началось с Крыма и закончится Крымом", – сказал он.

По его словам, это будет "реанимацией мирового порядка". 

Отдельно Зеленский предупредил, что если Россия решит совершить атаку в День Независимости страны, который будет отмечаться 24 августа, ВСУ нанесут мощный ответ. Такие рассуждения начались в украинской власти после заявлений США, что российские войска могут совершить удар по государственной инфраструктуре в ближайшие несколько дней. На этом фоне они призвали всех американских граждан срочно покинуть украинскую столицу. 

Также президент Украины указал, что Киев не согласится ни на какое предложение заморозить нынешние линии фронта, чтобы "успокоить" Москву. Он считает, что мировое сообщество не должно показывать усталости от конфликта, поскольку в противном случае это будет нести угрозу для всего мира. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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