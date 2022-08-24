Администрация Эрдогана сделала скандальное заявление по Крыму

Администрация Эрдогана сделала скандальное заявление по Крыму
Фото: www.unsplash.com
Турки продолжают гнуть свою линию и сидеть на двух стульях

Несмотря на заверения в тесном сотрудничестве между Анкарой и Москвой, Турция в любом вопросе отстаивает исключительно собственные интересы. Недавно официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын высказался о судьбе Крымского полуострова в случае подписания соглашения между украинским государством и Кремлем.

Так, высокопоставленный турок особо отметил, что Анкара продолжает считать Крым "аннексированным" и требует отдать этот российский регион в лапы киевского режима, передает телеканал "360". Как подчеркнул Калын, такой шаг должен стать основой любого соглашения, которое в конце-концов будет заключено между Российской Федерацией и Незалежной.

Тем временем, военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают учинять расправы над мирными донбасскими городами. В Луганской народной республике сообщили, что незалежные силовики обстреляли город Ровеньки из смертоносного комплекса "Точка-У", передает канал RT. Печальный инцидент произошел сегодня, 24 августа. Сейчас профильные специалисты уточняют число пострадавших и информацию о нанесенном ущербе.

Источник: Телеканал TRT ✓ Надежный источник
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