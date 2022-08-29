Украина опозорилась после запуска фейка о "контрнаступлении" на юге

Украина опозорилась после запуска фейка о "контрнаступлении" на юге
Владимир Зеленский. Фото:Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Киев продолжает снимать "кино" для западных кураторов

ВСУ ежедневно сталкиваются с огромными потерями, однако вынуждены запускать выгодный для cебя информационный фон. Киев запускает слухи о собственных победах и громких кампаниях, чтобы в лице кураторов оставаться дееспособным игроком, который может рассчитывать на помощь в виде ресурсов. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

Соответствующим образом чиновник отреагировал на заявление Киева о "контрнаступлении" на юг – на Херсонскую область. Очередной вброс пропаганды Банковой, заявил Аксенов.

Администрация Херсонской области также указала, что слухи о наступлени вооруженных сил Украины абсолютно вымышленны, передает телеканал "360".

Ранее в Reuters появилась информация, где журналист, ссылаясь на данные южного военного командования ВСУ, утверждает, будто Киев готовится к контрнаступлению на юге. Подробностей не приводится.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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