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ВСУ ежедневно сталкиваются с огромными потерями, однако вынуждены запускать выгодный для cебя информационный фон. Киев запускает слухи о собственных победах и громких кампаниях, чтобы в лице кураторов оставаться дееспособным игроком, который может рассчитывать на помощь в виде ресурсов. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.
Соответствующим образом чиновник отреагировал на заявление Киева о "контрнаступлении" на юг – на Херсонскую область. Очередной вброс пропаганды Банковой, заявил Аксенов.
Администрация Херсонской области также указала, что слухи о наступлени вооруженных сил Украины абсолютно вымышленны, передает телеканал "360".
Ранее в Reuters появилась информация, где журналист, ссылаясь на данные южного военного командования ВСУ, утверждает, будто Киев готовится к контрнаступлению на юге. Подробностей не приводится.
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