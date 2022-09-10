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Над звездой украинской эстрады Софией Ротару сгущаются мрачные тучи – ряд политиков призывают "запретить" звезду в РФ, да и там, где это только возможно. Критик Сергей Соседов в шоке от подобных призывов – "хуторянка" никому не мешает, да и никто о ней не вспоминает.
Такие заявления, уверен Соседов, имеют вполне определенное происхождение: виной тому нетерпимость, злоба и агрессия. Депутат Дмитрий Кузнецов, от которого и поступила такая инициатива, считает Соседов, банально "наплевал и позавидовал" звезде.
София же человек совершенно аполитичного склада. Ее даже не волнует, чей Крым – там она живет с середины 70-х годов. У звезды эмфизема легких – жить ей нужно только в Крыму, где наиболее подходящий климат. И в Киеве, и в Москве она сталкивалась с проблемами с дыханием.
А в остальном же, продолжил Соседов, к Ротару можно отнестись со снисхождением. Мол, попала под "каток нацистов" и, как и всякий человек, сдалась под напором обстоятельств. Рисковать своей жизнью станет не всякий – и она вынуждена говорить то, что от нее ждут украинские власти.
Над ситуацией, в которой оказалсь Ротару, позлорадствовала ее бывший менеджер Ольга Коняхина, заявившая, что бывшая начальница заслужила все обрушившиеся на ее голову беды: "все вернулось бумерангом".
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