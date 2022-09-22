Черноморский флот – как кость в горле у американцев

Выступление главы России Владимира Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, а также обозначил возможность применения ядерного оружия, получило широкий резонанс. В Америке уже заявили о необходимости нанести сокрушительный удар по Крымскому полуострову.



Так, бывший командир армией американцев в Европе Бен Ходжес подчеркнул: если Москва применит ядерное оружие, Вашингтон должен будет незамедлительно нанести удар по Черноморскому флоту или военным базам, расположенным на территории полуострова.

Американский вояка подчеркнул, что реакция Соединенных Штатов Америки на действия Москвы должна быть "быстрой и жесткой", передает телеканал "360".

Тем временем, российские бойцы продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как сообщает "Пятый канал", недавно силы ВДВ России отразили массированную атаку ВСУ на Николаевском направлении.