Крымский мост взорвали: обрушились два автопролета

Крымский мост взорвали: обрушились два автопролета
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеВласти Украины сделали заявление после подрыва Крымского моста
Повреждения обещают оперативно устранить

На Крымском мосту взорвали грузовик. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете изданию РБК.

Инцидент произошел сегодня примернов 6 утра мск. На автоучастке моста в направлении Таманского полуострова подорвали грузовик во время следования по железнодорожному участку семи топливных цистерн, которые направлялись в Крым.

"Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена", – говорится в заявлении НАК. 

По данным комитета, частично обрушились два автомобильных пролета. 

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к инциденту причастны "украинские вандалы". Он отметил, что повреждения на мосту не носят тяжелого характера, они будут оперативно восстановлены. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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