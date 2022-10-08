Повреждения обещают оперативно устранить

На Крымском мосту взорвали грузовик. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете изданию РБК.

Инцидент произошел сегодня примернов 6 утра мск. На автоучастке моста в направлении Таманского полуострова подорвали грузовик во время следования по железнодорожному участку семи топливных цистерн, которые направлялись в Крым.

"Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена", – говорится в заявлении НАК.

По данным комитета, частично обрушились два автомобильных пролета.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к инциденту причастны "украинские вандалы". Он отметил, что повреждения на мосту не носят тяжелого характера, они будут оперативно восстановлены.