В Киеве взяли ответственность за инцидент

Подрыв Крымского моста был организован украинской стороной. Такой намек сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после произошедшего в своих соцсетях.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", – написал он.

Ранее о том, что произошедшее было организовано украинской стороной заявляли в парламенте Крыма.

Сейчас для автомобилистов организована стоянка с водой и туалетами, передает "Пятый канал". Прогнозов, когда движение по мосту возобновится, нет. Яндекс.Карты утверждают, что транспортный проезд будет закрыт до 31 октября, однако в Кремле отмечают, что говорить о сроках преждевременно.

Известно, что подрыв Крымского моста был спланированной атакой. Грузовик взорвался в момент, когда по железнодорожным путям следовали семь цистерн с топливом. По факту произошедшего СК РФ уже возбудил уголовное дело.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для сообщения с другой частью России будет налажена паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор на континентальную часть будет пролегать через новые территории.

После случившегося в Крыму с раннего утра возникла очередь за бензином. Люди опасаются, что из-за проблем с логистикой топливо может оказаться в дефиците.