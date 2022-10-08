Стали известны новые подробности взрыва на Крымском мосту

Стали известны новые подробности взрыва на Крымском мосту
Фото: Mash
Фуру могли заполнить взрывчаткой в Краснодаре

Подрыв Крымского моста был осуществлен грузовиком, начиненным взрывчаткой. Он сдетонировал в момент, когда следовал по трассе примерно около 6 часов утра. 

По данным Mash, фура предположительно выехала из Краснодара. Пробег у автомобиля был около 870 тыс км. 

Как сообщает издание, автомобиль досмотрели на посту ГИБДД. Водитель вышел из кабины, вместе с сотрудником полиции они проверили содержимое – инспекция заняла меньше минуты, после чего фуру отправили в дальнейший путь. Спустя несколько минут она взорвалась.

По данным крымских властей, восстановительные работы на Крымском мосту начнутся сегодня, 8 октября, после того, как на месте отработают сотрудники СК РФ и ФСБ. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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