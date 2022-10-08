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Подрыв Крымского моста был осуществлен грузовиком, начиненным взрывчаткой. Он сдетонировал в момент, когда следовал по трассе примерно около 6 часов утра.
По данным Mash, фура предположительно выехала из Краснодара. Пробег у автомобиля был около 870 тыс км.
Как сообщает издание, автомобиль досмотрели на посту ГИБДД. Водитель вышел из кабины, вместе с сотрудником полиции они проверили содержимое – инспекция заняла меньше минуты, после чего фуру отправили в дальнейший путь. Спустя несколько минут она взорвалась.
По данным крымских властей, восстановительные работы на Крымском мосту начнутся сегодня, 8 октября, после того, как на месте отработают сотрудники СК РФ и ФСБ.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится