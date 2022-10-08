Фуру могли заполнить взрывчаткой в Краснодаре

Подрыв Крымского моста был осуществлен грузовиком, начиненным взрывчаткой. Он сдетонировал в момент, когда следовал по трассе примерно около 6 часов утра.

По данным Mash, фура предположительно выехала из Краснодара. Пробег у автомобиля был около 870 тыс км.

Как сообщает издание, автомобиль досмотрели на посту ГИБДД. Водитель вышел из кабины, вместе с сотрудником полиции они проверили содержимое – инспекция заняла меньше минуты, после чего фуру отправили в дальнейший путь. Спустя несколько минут она взорвалась.

По данным крымских властей, восстановительные работы на Крымском мосту начнутся сегодня, 8 октября, после того, как на месте отработают сотрудники СК РФ и ФСБ.