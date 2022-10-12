Figaro: попытка ВСУ взять Крым силой поднимет всю Россию в бой

Figaro: попытка ВСУ взять Крым силой поднимет всю Россию в бой
Russian Defence Ministry/www.globallookpress.com
А те, кто призывают Украину "захватить" полуостров, оторвались от реальности

Европейские элиты, которые призывают отобрать у Российской Федерации Крым с помощью военного вторжения, утратили чувство реальности, пишет автор Figaro Рено Жирар.

Обозреватель напомнил, что абсолютная часть населения голосовала восемь лет назад "за" вхождение региона в состав РФ – учитывая поддержку референдума исторического воссоединения местными, легко представить, как отреагирует на такой сомнительный маневр со стороны ВСУ вся Россия, пишет RT.

"Жители этого региона являются русскими – и такими себя ощущают. И они точно будут защищать полуостров. Да и само наступление на Крым вызовет ответную реакцию каждого россиянина", – считает автор.

Как пишет РИА ФАН, официальный представитель главы Украины Тамила Ташева заявила, что Киев теперь практикует иной подход по "крымскому вопросу" – после спецоперации администрация Владимира Зеленского считает, что "вернуть" полуостров можно за счет военного вторжения.

Оппозиционные политики в ЕС же скептически относятся к идее Киева – и даже призывают его отказаться от притязаний на Крым.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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