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Европейские элиты, которые призывают отобрать у Российской Федерации Крым с помощью военного вторжения, утратили чувство реальности, пишет автор Figaro Рено Жирар.
Обозреватель напомнил, что абсолютная часть населения голосовала восемь лет назад "за" вхождение региона в состав РФ – учитывая поддержку референдума исторического воссоединения местными, легко представить, как отреагирует на такой сомнительный маневр со стороны ВСУ вся Россия, пишет RT.
"Жители этого региона являются русскими – и такими себя ощущают. И они точно будут защищать полуостров. Да и само наступление на Крым вызовет ответную реакцию каждого россиянина", – считает автор.
Как пишет РИА ФАН, официальный представитель главы Украины Тамила Ташева заявила, что Киев теперь практикует иной подход по "крымскому вопросу" – после спецоперации администрация Владимира Зеленского считает, что "вернуть" полуостров можно за счет военного вторжения.
Оппозиционные политики в ЕС же скептически относятся к идее Киева – и даже призывают его отказаться от притязаний на Крым.
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