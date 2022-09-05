В Германии сделали Зеленскому деловое предложение по Крыму

В Германии сделали Зеленскому деловое предложение по Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Все больше европейцев начали трезво оценивать ситуацию

Конфликт вокруг украинского государства тревожит умы экспертов всех стран. Изначально Евросоюз и США твердо были уверены в том, что руками незалежных боевиков им удастся серьезно навредить России. Однако на практике было доказано обратное. Теперь европейские политики и эксперты пытаются проанализировать реальное положение дел. Так, депутат бундестага ФРГ от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт выступила с дельным предложением в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.

Парламентарий затронула тему Крымского полуострова. Как известно, киевский режим продолжает притязания на этот российский регион и постоянно позволяет себе воинственные заявления по поводу его "захвата". Высокопоставленная немка подчеркнула, что такое развитие событий является фантастическим и призвала Киев отказаться от идеи по захвату Крыма, передает интернет-издание "Свободная пресса".

Фрау Вагенкнехт напомнила, что Москва располагает ядерным оружием и не видит причин отдавать украинцам Крым. На его территории десятилетиями располагался Черноморский флот. Борьба за полуостров приведет к кровавой бойне.

Также парламентарий подчеркнула, что развернувшийся в Незалежной конфликт может быть завершен только путем переговоров, добавляет телеканал "360". Немка посетовала, что коллективный Запад, а также киевский режим еще не готовы к такому разумному решению проблемы.

Источник: Т-online ✓ Надежный источник
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