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Недавно стало известно, что в руки украинских боевиков поступила любопытная новинка инженерной мысли. Разработанная эстонскими умельцами роботизированная платформа THeMIS представляет большой интерес для российских военных экспертов. Более того, за ее захват предложена солидная награда в размере одного миллиона рублей.
Данную сумму удачливому военнослужащему готовы выплатить представители Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), сообщает телеканал "360". Так называемая высокотехнологичная "санитарка" используется для проведения эвакуации пострадавших бойцов, а также доставки боеприпасов.
Как подчеркнули в Центре, российские инженеры с удовольствием изучили бы новейшую разработку. Боец, который предоставит платформу в распоряжение представителей Минобороны, сможет существенно пополнить свои банковские счета.
По имеющейся информации, украинские вояки уже получили первый экземпляр эстонского робота, в ближайшее время им привезут еще несколько таких платформа, сообщает телеканал RT.
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