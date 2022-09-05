Бизнесмен вовсю ратовал за права Незалежных

Как известно, после старта спецоперации по защите мирных жителей двух республик Донбасса, огромное число украинских граждан решило покинуть родное государство и попытать счастье на просторах Европы. Такая массовая миграция, в потоке которой с Украины уехали немало пышногрудых красоток, привела к разрушению семейства британского миллионера Хокона Оверли.



Западная пресса пишет, что 52-летний бизнесмен бросил жену и детей всего спустя несколько недель после того, как украинская чаровница перебралась на территорию Великобритании.

Впрочем, судя по всему, романтические чувства между беженкой и миллионером зародились гораздо раньше. По имеющейся информации, еще в марте Оверли активно участвовал в оформлении документов для переезда одной конкретной украинки на территорию Великобритании.

После этого мужчина радушно разместил беглянку в своем роскошном поместье, а спустя некоторое время и сам перебрался из семейного гнездышка к украинке. Согласно открытым данным, состояние британца составляет порядка 5 миллионов фунтов стерлингов.