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Как известно, после старта спецоперации по защите мирных жителей двух республик Донбасса, огромное число украинских граждан решило покинуть родное государство и попытать счастье на просторах Европы. Такая массовая миграция, в потоке которой с Украины уехали немало пышногрудых красоток, привела к разрушению семейства британского миллионера Хокона Оверли.
Западная пресса пишет, что 52-летний бизнесмен бросил жену и детей всего спустя несколько недель после того, как украинская чаровница перебралась на территорию Великобритании.
Впрочем, судя по всему, романтические чувства между беженкой и миллионером зародились гораздо раньше. По имеющейся информации, еще в марте Оверли активно участвовал в оформлении документов для переезда одной конкретной украинки на территорию Великобритании.
После этого мужчина радушно разместил беглянку в своем роскошном поместье, а спустя некоторое время и сам перебрался из семейного гнездышка к украинке. Согласно открытым данным, состояние британца составляет порядка 5 миллионов фунтов стерлингов.
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