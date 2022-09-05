Еврокомиссар оскандалился на весь мир

Лидер Евродипломатии Жозеф Боррель заявил, выступая на межпарламентской конференции ЕП в Чехии, что в настоящее время у Европы отсутствует план победы над "фашистской Россией и ее фашистским режимом".

Однако в пресс-службе руководителя внешнеполитической службы Евросоюза позднее заявили, что речь идет об ошибке, допущенной переводчиком – в действительности Боррель будто бы отвечал на вопрос одного из депутатов, который охарактеризовал РФ выше сказанными словами.

Позднее ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявив, что подобными заявлениями верховный представитель Евросоюза по иностранным связям "обнулил себя" как дипломат.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам призвал европейцев вытаскивать кошельки – на экономическую и военную помощь украинским властям.