Все, что остается Киеву - выдумывать на ходу

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает выступать с заявлениями об "успехах" ВСУ в боевых действиях против российских войск. Правда, считает военный эксперт Виктор Литовкин, в реальности успехи Зеленского немного другие: в скором времени может статься так, что остатки украинских сил будут разбиты.

Зеленский выразил благодарность бойцам одного из батальонов территориальной обороны, которым удалось взять некий населенный пункт в Донбассе. Иронично, но генеральный штаб ВСУ не стал подтверждать информацию Зеленского. А в офисе президента замрук администрации Кирилл Тимошенко заявил, что ВСУшники лишь подняли в одном из поселков на Херсонщине украинский флаг.

Правда такова, считает Литовкин, что на южном направлении Киев сталкивается с серьезнейшими потерями – еще в первой ударной волне уничтожили элитных украинских спецназовцев, которых обучали в Европе.

За пару дней, указал Литовкин, ВСУ лишилась свыше двух тысяч военнослужащих. Любое государство мира бы промолчало о таких "успехах" – но не офис Зеленского. Впрочем, лгать куда проще, чем добиваться побед.

Литовкин указал, что политическое руководство в Киеве пытается доказать Западу свою "профпригодность", достаточную для продолжения донорства и выдачи кредитов.

Впрочем, заявляет Литовкин, за счет огромнейших потерь ВСУ действительно взяли контроль над Высокопольем. Однако в военном конфликте не бывает, что наступление развивается в одну сторону – местами противник лишь прорывается.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" заявляет о тяжелых боях на изюмском направлении.