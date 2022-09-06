В Кремле обозначили одно условие для встречи Путина и Зеленского

В Кремле обозначили одно условие для встречи Путина и Зеленского
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Позицию АП озвучил Дмитрий Песков

Весь мир продолжает с тревогой следить за развитием событий на территории украинского государства. Москва успешно выполняет поставленные в рамках спецоперации задачи, однако всегда выступает за мирное урегулирование процесса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил одно условие, которое необходимо выполнить для проведения встречи российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Представитель администрации главы РФ подчеркнул, что для начала необходимо выстроить фундамент договоренностей, которые будут четко прописаны на бумаге и закреплены. К сожалению, на сегодняшний день говорить о каком-либо продвижении в этом вопросе не приходится.

Дмитрий Песков подчеркнул, что украинская сторона не предприняла никаких шагов для того, чтобы как-то продвинуться в организации встречи Путин-Зеленский. Разговор ради сотрясания воздуха никому не нужен. Необходимо твердое понимание пунктов переговоров и готовность их зафиксировать.

Тем временем, украинские боевики продолжают атаковать город, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. Как сообщает "Пятый канал", сегодня, 6 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию паспортного стола в Энергодаре.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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