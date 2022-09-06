"Идут жесткие бои": появились подробности наступления ВСУ около Балаклеи

"Идут жесткие бои": появились подробности наступления ВСУ около Балаклеи
Фото: unsplash.com
Российским войскам удалось сбить вражеский вертолет

Украинские военные, по данным Telegram-каналов, пошли в наступление около Балаклеи. С утра они начали цепляться на окраинах города, но основное направление ударов пришлось по трассе Балаклея-Купянск. Источники сообщают, что относиться к атаке ВСУ нужно серьезно – туда стянули достаточно боевых сил, включая танки и артиллерию. 

Позже WarGonzo сообщил, что к вечеру наступление "захлебнулось", пока российским военным удалось его остановить. 

"Артиллерия противника тем не менее продолжает утюжить Балаклею и окрестности. Так что радоваться пока рано", – заявили осведомители.

Военкор Юрий Котенок написал, что к северо-западу от Балаклеи противник, атакуя, зашел в поселок Вербовку, но к 65-му арсеналу не прошел. Сейчас ВСУ заняли северо-западную часть населенного пункта, разделенного речкой на две части. 

"Над поселком сбит вертолет противника. Идут жесткие бои. Командование ВС РФ активно перебрасывает резервы на это направление", – написал он.

Жители Балаклеи сообщили украинскому изданию "Страна", что город находится под сильным обстрелом, а люди стараются не выходить на улицу и по возможности остаются в убежищах.

Источник: Военный обозреватель • Требует проверки
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