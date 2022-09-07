"Русский папа": Киев охотится за сокрушительным оружием ВС РФ

"Русский папа": Киев охотится за сокрушительным оружием ВС РФ
"Солнцепек". Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ни один бункер не может спасти от мощного удара

Конфликт на территории украинского государства в самом разгаре. Недавно стало известно, за каким российским оружием охотится киевский режим. Известно, что многие разработки наших военных инженеров являются уникальными и представляют огромный интерес для украинских и западных экспертов.

Информацией на эту тему поделился известный российский журналист Андрей Коц. Эксперт отметил, что, в частности, украинцев весьма интересует авиационная вакуумная бомба, получившая прозвище "папа всех бомб", передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Такой "русский папа" способен нанести мощнейший удар, площадь поражения которого в десятки раз превышает ближайшие по характеристикам аналоги. От удара бомбой не спасет ни один бункер – нахождение в зоне его поражения фактически является билетом в один конец.

Также киевские вояки устроили охоту за огнеметами системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Западным конструкторам пока не удалось разработать аналоги этого оружия, поэтому оно представляет особый интерес для Украины и ее кураторов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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