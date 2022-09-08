Существует вероятность полного освобождения Донбасса к холодам

Ситуация в украинской армии в последнее время критическая, на это указывают распоряжения, которые дают власти страны, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Его слова приводит "Украина.ру".

По его словам, заявление, что женщины некоторых специальностей должны встать на воинский учет и им будет запрещен выезд за границу говорит о том, что ВСУ столкнулись с трудностями. Пока украинский президент, считает эксперт, будет стараться выставить все как необязательное условие, однако в действительности оно будет нести принудительный характер.

"На самом деле это страшный звонок о том, что на самом деле происходит в вооруженных формированиях Украины. Они уже на пределе", – считает он.

Военный историк в беседе с телеканалом "360" заявил, что сейчас российские войска давят на Славянск с севера со стороны Изюма и одновременно со стороны Северска, Соледара и Артемовска. Такое положение крайне опасно для ВСУ, но они стараются ценой высоких потерь сорвать план ВС РФ.

По словам эксперта, украинской стороне сделать это не удастся, Проверка антиплагиати "к холодам вопрос с освобождением Донбасса, если не полностью, то на 80% будет решен".