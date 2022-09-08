Украинского посла-русофоба выгнали из Казахстана - СМИ

Украинского посла-русофоба выгнали из Казахстана - СМИ
Петр Врублевский. Фото: Hennadii Minchenko/www.globallookpress.com
МИД республики опровергает сообщение

Посол Незалежной в Казахстане Петр Врублевский принял решение покинуть республику по требованию администрации республики. Об этом пишут медиа, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Согласно приведенным данным, Врублевский, который ранее призывал уничтожать русских, уже вылетел из Казахстана утром – представитель украинской дипломатической миссии направился в столицу Польши.

В конце августа министерство иностранных дел Казахстана приняло Врублевского, которому выразило протест из-за скандальных высказываний последнего. Ведомство указало, что посол Украины позволил себе неприемлемые высказывания.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров ранее сообщал, что после назревшего скандала Врублевский извинился за свои слова, пояснив, что причиной был всплес эмоций.

Позднее, однако, казахстанский МИД опроверг сообщения об изгнании посла Украины – в ведомстве заявили, что Врублевский лишь находится "в отпуске".

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Иран привез в Россию несколько тайных грузов

Поставки осуществились на фоне слухов о помощи Тегерана в спецоперации

"Гнусное поведение": на Западе взбесились из-за появления у России нового партнера

Эксперты оценили перспективы отношений между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей