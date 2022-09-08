МИД республики опровергает сообщение

Посол Незалежной в Казахстане Петр Врублевский принял решение покинуть республику по требованию администрации республики. Об этом пишут медиа, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Согласно приведенным данным, Врублевский, который ранее призывал уничтожать русских, уже вылетел из Казахстана утром – представитель украинской дипломатической миссии направился в столицу Польши.

В конце августа министерство иностранных дел Казахстана приняло Врублевского, которому выразило протест из-за скандальных высказываний последнего. Ведомство указало, что посол Украины позволил себе неприемлемые высказывания.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров ранее сообщал, что после назревшего скандала Врублевский извинился за свои слова, пояснив, что причиной был всплес эмоций.

Позднее, однако, казахстанский МИД опроверг сообщения об изгнании посла Украины – в ведомстве заявили, что Врублевский лишь находится "в отпуске".