Киевский режим лелеет надежду вторгнуться в освобожденные земли

Ситуация на украинском фронте остается напряженной. Подгоняемые Западом Вооруженные силы Незалежной не оставляют попытки напасть на Донбасс, а также другие освобожденные территории. Сегодня, 9 сентября, стало известно о неудачной попытке украинских вояк форсировать Днепр с тем, чтобы вторгнуться в Запорожскую область.



Как сообщил член местной администрации Владимир Рогов, украинцы попытались высадиться в направлении Каменки-Днепровской минувшей ночью. Высадка десантников через Днепр была успешно пресечена бойцами союзных войск.

Рогов отметил, что, по мнению российских специалистов, незалежные боевики пытаются найти слабое место в обороне региона. До этого они также высаживались в направлении Энергодара, Васильевки и Днепрорудного.

Украинцы рассчитывают обнаружить на берегу Днепра место, где можно организовать плацдарм для будущих атак на Запорожскую область, передает слова члена главного совета региональной администрации интернет-издание РИА ФАН.