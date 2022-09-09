Украинские десантники попытались напасть на Запорожскую область с Днепра

Украинские десантники попытались напасть на Запорожскую область с Днепра
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим лелеет надежду вторгнуться в освобожденные земли

Ситуация на украинском фронте остается напряженной. Подгоняемые Западом Вооруженные силы Незалежной не оставляют попытки напасть на Донбасс, а также другие освобожденные территории. Сегодня, 9 сентября, стало известно о неудачной попытке украинских вояк форсировать Днепр с тем, чтобы вторгнуться в Запорожскую область.

Как сообщил член местной администрации Владимир Рогов, украинцы попытались высадиться в направлении Каменки-Днепровской минувшей ночью. Высадка десантников через Днепр была успешно пресечена бойцами союзных войск.

Рогов отметил, что, по мнению российских специалистов, незалежные боевики пытаются найти слабое место в обороне региона. До этого они также высаживались в направлении Энергодара, Васильевки и Днепрорудного.

Украинцы рассчитывают обнаружить на берегу Днепра место, где можно организовать плацдарм для будущих атак на Запорожскую область, передает слова члена главного совета региональной администрации интернет-издание РИА ФАН.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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