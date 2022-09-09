В МИД России заговорили о визах для украинцев

В МИД России заговорили о визах для украинцев
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения между странами продолжают ухудшаться

Как известно, киевские власти сделали все для того, чтобы рассорить Украину с Россией. Недавно незалежные ввели визовый режим для россиян. Сегодня, 9 сентября, в российском МИД объявили, что украинцев также могут обязать оформлять визы при посещении нашей страны.

С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Андрей Руденко. Дипломат подчеркнул, что российские власти рассматривают такую возможность.

При этом представитель профильного министерства особо отметил, что Москва не хотела бы усложнять жизнь обычным украинцам, которые мечтают покинуть Незалежную и переселиться в Россию. На этом фоне необходимо проработать нюансы, а также взвесить все за и против.

Очевидно, что в условиях, когда в Киеве нет даже российского посольства, оформление соответствующих документов может стать серьезной проблемой. Никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято, однако эксперты прорабатывают разные варианты, отмечает телеканал RT.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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