В регионе идут тяжелые бои

На Харьковском направлении продолжаются столкновения союзных войск с украинскими боевиками. Последней информацией о тяжелых боях поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.



Военный аналитик сообщил, что по данным на первую половину дня 9 сентября, Вооруженные силы Украины пытаются расширить зону контроля к юго-западу от Купянска. Незалежные вояки за счет малых групп стараются продвинуться и захватить освобожденные ранее территории.

Ситуация сложилась достаточно тяжелая. Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских неонацистов жителей Харьковской области оперативно эвакуируют на территорию Российской Федерации и Луганской народной республики.

Украинцы пытаются прорваться к Купянску, однако союзные войска удерживают город. В местной администрации сообщили, что населенный пункт находится в достаточной безопасности.

Сообщается, что украинские боевики подтянули все имеющиеся у них в Харьковской области резервы. Глава администрации области Виталий Ганчев рассказал, что незалежных вояк фактически бросают на убой, у них колоссальные "тысячные" потери.

"ВСУ на трупах своих солдат пытаются показать победу", – подчеркнул Ганчев.