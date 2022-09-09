Битва за Харьков: украинцев бросают на убой, мирных жителей эвакуируют

Битва за Харьков: украинцев бросают на убой, мирных жителей эвакуируют
Фото: www.unsplash.com
В регионе идут тяжелые бои

На Харьковском направлении продолжаются столкновения союзных войск с украинскими боевиками. Последней информацией о тяжелых боях поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Военный аналитик сообщил, что по данным на первую половину дня 9 сентября, Вооруженные силы Украины пытаются расширить зону контроля к юго-западу от Купянска. Незалежные вояки за счет малых групп стараются продвинуться и захватить освобожденные ранее территории.

Ситуация сложилась достаточно тяжелая. Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских неонацистов жителей Харьковской области оперативно эвакуируют на территорию Российской Федерации и Луганской народной республики.

Украинцы пытаются прорваться к Купянску, однако союзные войска удерживают город. В местной администрации сообщили, что населенный пункт находится в достаточной безопасности.

Сообщается, что украинские боевики подтянули все имеющиеся у них в Харьковской области резервы. Глава администрации области Виталий Ганчев рассказал, что незалежных вояк фактически бросают на убой, у них колоссальные "тысячные" потери.

"ВСУ на трупах своих солдат пытаются показать победу", – подчеркнул Ганчев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Обнищавшие европейцы нашли оригинальный способ обойтись без газа

Люди изучают традиционные методы получения тепла в разных странах

"Гнусное поведение": на Западе взбесились из-за появления у России нового партнера

Эксперты оценили перспективы отношений между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей