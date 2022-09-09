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На Харьковском направлении продолжаются столкновения союзных войск с украинскими боевиками. Последней информацией о тяжелых боях поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Военный аналитик сообщил, что по данным на первую половину дня 9 сентября, Вооруженные силы Украины пытаются расширить зону контроля к юго-западу от Купянска. Незалежные вояки за счет малых групп стараются продвинуться и захватить освобожденные ранее территории.
Ситуация сложилась достаточно тяжелая. Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских неонацистов жителей Харьковской области оперативно эвакуируют на территорию Российской Федерации и Луганской народной республики.
Украинцы пытаются прорваться к Купянску, однако союзные войска удерживают город. В местной администрации сообщили, что населенный пункт находится в достаточной безопасности.
Сообщается, что украинские боевики подтянули все имеющиеся у них в Харьковской области резервы. Глава администрации области Виталий Ганчев рассказал, что незалежных вояк фактически бросают на убой, у них колоссальные "тысячные" потери.
"ВСУ на трупах своих солдат пытаются показать победу", – подчеркнул Ганчев.
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