Киев сделал заявление о получении замороженных активов России

Киев сделал заявление о получении замороженных активов России
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Украинские власти намерены на эти средства восстановить страну

Министр юстиции Денис Малюська утверждает, что Киев представит во время заседания Генассамблеи ООН резолюцию о необходимости выплаты репараций Россией за нанесенный ущерб. По его словам, этот документ станет основанием для получения замороженных российских активов Украиной. 

Глава Минюста оценивает потери страны от спецоперации, как минимум, в 300 млрд долларов. До этого Еврокомиссия, Киев и Всемирный банк после совместной оценки назвали сумму в 349 млрд долларов. 

Малюська отметил, что объемы требуемых репараций совпадают с объемами российских активов, которые были заморожены в западных банках после начала военного конфликта. Он требует, чтобы Украине предоставили к ним доступ, а также разрешили в свою пользу конфисковать зарубежные активы госпредприятий РФ и собственность российских олигархов. 

До этого украинская сторона заявляла, что полное восстановление страны обойдется в 750 млрд долларов в течение 10 лет, однако после Всемирный банк внес коррективы, уменьшив размер суммы более чем в два раза на ближайший срок. Принцип нового плана по восстановлению Украины гласит, что все нужно сделать "лучше, чем было". 

Источник: КП в Украине
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