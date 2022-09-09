Украинские власти намерены на эти средства восстановить страну

Министр юстиции Денис Малюська утверждает, что Киев представит во время заседания Генассамблеи ООН резолюцию о необходимости выплаты репараций Россией за нанесенный ущерб. По его словам, этот документ станет основанием для получения замороженных российских активов Украиной.

Глава Минюста оценивает потери страны от спецоперации, как минимум, в 300 млрд долларов. До этого Еврокомиссия, Киев и Всемирный банк после совместной оценки назвали сумму в 349 млрд долларов.

Малюська отметил, что объемы требуемых репараций совпадают с объемами российских активов, которые были заморожены в западных банках после начала военного конфликта. Он требует, чтобы Украине предоставили к ним доступ, а также разрешили в свою пользу конфисковать зарубежные активы госпредприятий РФ и собственность российских олигархов.

До этого украинская сторона заявляла, что полное восстановление страны обойдется в 750 млрд долларов в течение 10 лет, однако после Всемирный банк внес коррективы, уменьшив размер суммы более чем в два раза на ближайший срок. Принцип нового плана по восстановлению Украины гласит, что все нужно сделать "лучше, чем было".