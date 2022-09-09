Украинцы пошутили, что так их поздравили с Новым годом

В сети появилось видео, как украинские солдаты снимают ночью с защищенных позиций обстрелы российской армией их подразделений, которые находятся на земле. Украинцы были шокированы увиденным зрелищем, передает "Военное обозрение".

На кадрах видны яркие вспышки в небе и очаги горения на земле. Солдат, который снимал видео, пошутил, что вот и наступил Новый год, намекая на схожесть зрелища с феерверком. При этом он заявил, что обстрел якобы ведется запрещенными фософрными боеприпасами.

"Это не звездное небо, это земля горит", – сказал солдат.

Как отмечает издание, в реальности российские войска применяют зажигательные термитные боеприпасы, действие которых напоминает использование фосфорных и конвенциальных средств поражения. Белый фосфор ВС РФ перестала использовать из-за утраченной боевой эффективности, утверждают журналисты.