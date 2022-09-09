"Это не звездное небо": ВСУ шокировало действие российского оружия

"Это не звездное небо": ВСУ шокировало действие российского оружия
Кадр YouTube.com
Украинцы пошутили, что так их поздравили с Новым годом

В сети появилось видео, как украинские солдаты снимают ночью с защищенных позиций обстрелы российской армией их подразделений, которые находятся на земле. Украинцы были шокированы увиденным зрелищем, передает "Военное обозрение". 

На кадрах видны яркие вспышки в небе и очаги горения на земле. Солдат, который снимал видео, пошутил, что вот и наступил Новый год, намекая на схожесть зрелища с феерверком. При этом он заявил, что обстрел якобы ведется запрещенными фософрными боеприпасами. 

"Это не звездное небо, это земля горит", – сказал солдат. 

Как отмечает издание, в реальности российские войска применяют зажигательные термитные боеприпасы, действие которых напоминает использование фосфорных и конвенциальных средств поражения. Белый фосфор ВС РФ перестала использовать из-за утраченной боевой эффективности, утверждают журналисты. 

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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