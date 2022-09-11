Попытки незалежных прорваться были успешно отражены

Уже больше полугода на территории украинского государства проводится специальная военная операция по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Союзные войска РФ и ЛДНР успешно реализуют поставленные перед ними задачи. Однако и украинские боевики, подгоняемые кураторами с Запада, не сидят на месте.



Так, незалежные вояки осуществили неудачные попытки прорваться в сторону Херсона. В результате они потеряли на поле боя огромное количество военной техники и живой силы. Однако, судя по всему, киевский режим готов на любые жертвы ради того, чтобы создать видимость бурной деятельности.

Также не прекращаются попытки Вооруженных сил Украины атаковать Запорожскую АЭС. При этом незалежных явно не смущает, что такие действия могут привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Последние события с украинского фронта – в трансляции "Утра". Предыдущую сводку можно посмотреть здесь.

11:53 Украинские войска несут глобальные потери и поражения на херсонском направлении, заявил замглавы администрации региона Стремоусов.

11:18 Экипаж вертолета Ми-35 ВС РФ сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны.

10:20 Украину ждет тяжелая зима без электроэнергии с Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

9:45 Власти Запорожской области сообщили об остановке шестого энергоблока ЗАЭС.

11 сентября

16:10 Сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

15:15 Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских войск в последние две недели в городе много разрушений, сообщил глава администрации Изюмского района Владислав Соколов.

15:13 Уничтожены шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей – Минобороны России.

15:12 Высокоточным оружием поражены штаб Нацгвардии, пункты дислокации "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева, уничтожено до 300 украинских военных – Минобороны России.

14:06 В ДНР ликвидированы две диверсионные группы, планировавшие теракты на критически важных объектах, сообщило Министерство госбезопасности.

13:57 Число мирных граждан, получивших ранения при обстреле Киевского района Донецка украинскими военными, возросло до четырех, сообщили в штабе обороны ДНР.

13:17 Следователи при осмотре донецкой поликлиники, которую вчера вечером обстреляли со стороны Украины, обнаружили поражающие элементы от натовского боеприпаса калибра 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости.

12:45 Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, один ранен, сообщили в штабе обороны ДНР.

12:06 Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР.

10:55 ВСУ за минувшие сутки выпустили почти 200 боеприпасов по территории ДНР, девять мирных жителей погибли, сообщило представительство республики в СЦКК.

09:50 Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, проводится эвакуация населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

10 сентября



21:47 Госбюро расследований Украины заявило, что начались "фильтрационные мероприятия" в Балаклее, которая перешла под контроль ВСУ.

20:17 Страны ЕС после отказа от упрощенного визового режима с понедельника смогут по своему желанию выдавать россиянам визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство.

18:45 Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.

17:59 Двое погибли, пятеро пострадали в результате обстрела Донецка со стороны Украины.

17:58 Европа выделит Украине еще пять миллиардов евро макрофинансовой помощи.

17:52 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России.

17:44 "Нафтогаз Украины" заявил о запуске арбитража против "Газпрома" из-за оплаты транзита газа.

17:14 Гендиректор МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС с связи с критической ситуацией в электроснабжении станции.

16:40 Только 3 из 27 стран ЕС высказались за потолок цен только на российский газ, заявил итальянский министр.

16:15 Эвакуация жителей проводится из Купянска и Изюма в Харьковской области, заявил глава администрации Ганчев.

16:03 Суд утвердил оборотный штраф 21,7 млрд рублей для Google за неудаление фейков о спецоперации на Украине.

15:19 В Минобороны сообщили об отступлении ВСУ на Николаево-Криворожском направлении после нескольких неудачных попыток атак.

14:48 Столтенберг: НАТО считает, что если Украина откажется от боевых действий, то прекратит свое существование.

14:36 Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили текущие затраты на восстановление Украины в $349 млрд.

14:02 Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление.

13:33 Украинские боевики подтянули все резервы в Харьковской области, у них колоссальные, "тысячные" потери, людей бросают на убой, заявил глава администрации.

13:07 Жителей Харьковской области из-за обстрелов ВСУ эвакуируют в ЛНР и РФ.

12:29 Песков о возможности проведения голосования на освобожденных территориях в Донбассе: это вопрос, который должны решать сами граждане.

11:32 Опорный пункт военнослужащих ВСУ, 15 украинских военнослужащих и два склада боеприпасов выявлены спецназом Росгвардии и уничтожены.

11:10 МИД: Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев.

10:40 Премьер Польши направился в Киев.

10:23 Украинские десантники попытались напасть на Запорожскую область с Днепра.

09:50 Молдавская Air Moldova объявила, что с 1 октября возобновляет полеты в Москву, приостановленные из-за Украины.

09:27 Министры экономики ЕС рассмотрят 9 сентября в Праге выделение Украине 5 млрд евро помощи.



08:59 В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах со стороны Украины.

08:38 Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ.

08:00 Минпросвещения пока не планирует вводить ЕГЭ на освобожденных территориях ЛНР, ДНР и Украины.

9 сентября

20:27 В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои, сообщили власти региона.

20:00 Четверо военных ДНР погибли и 13 получили ранения за минувшие сутки при исполнении воинского долга, сообщила Народная милиция республики.

19:40 Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил украинского военного Руслана Майструка к семи годам тюрьмы, сообщил РИА Новости представитель суда.

18:21 Число пострадавших от ракетного обстрела украинскими войсками центра города Новая Каховка возросло до шести человек, они доставлены в больницу города, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

17:55 Артиллерия ЛНР ведет интенсивный обстрел украинских войск на участке между Северском и Соледаром в ДНР, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

16:29 Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив в сумме девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

16:04 Украинские войска открыли в четверг артиллерийский огонь по городу Энергодар в освобожденной части Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города.

15:47 В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината имени Ильича на взрывоопасном предмете подорвались 4 сотрудника предприятия.

14:49 Губернатор Белгородской области сообщил, что над Белгородом сбили две ракеты.

14:45 Балаклея и Шевченково в Харьковской области не перешли под контроль ВС Украины, сообщил глава ВГА.

14:25 Очевидцы сообщают о срабатывании в Белгородской области ПВО.

13:55 На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях украинских войск наступательных действий не проводилось – Минобороны РФ.

13:33 Эрдоган заявил, что согласился с оглашенной Путиным проблемой, что зерно с Украины идет не в страны Африки, а в развитые страны.

13:20 Госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.

13:11 К запрету на въезд для россиян присоединились Латвия, Литва и Польша.

13:10 Глава МАГАТЭ предложил России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС, где будет четко прописано, что станцию нельзя атаковать.

12:50 Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

12:21 Сергей Аксенов предложил присоединить ЛНР и ДНР без проведения референдумов.

12:06 Украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены, город остается под контролем российских военных, заявил глава Харьковской области.

11:53 Тяжелые бои сейчас ведутся в жилых кварталах Соледара силами Народной милиции, сообщил Басурин.

11:38 Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве, сообщили в МИД РФ.

11:27 Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 млн долларов, заявил министр обороны США.

11:23 Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд.

11:07 Мишустин поручил Минобрнауки РФ подписать с ЛНР соглашение о взаимном признании ученых степеней и ученых званий.

10:18 Дегтярев сказал, что поехал бы добровольцем для участия в спецоперации на Украине, но не может.

9:47 Из Купянска и Купянского района в Харьковской области из-за постоянных украинских обстрелов эвакуируют детей и женщин, заявил глава администрации.

9:46 Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением – свои самые точные артиллерийские снаряды.

9:25 Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на саммите G20, заявил индонезийский посол в Москве.

9:04 Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября.

9:00 Полноценное серийное производство ракет "Ангара" запустят в Омске в 2024 году, сообщили в пресс-службе областного правительства.

8:40 Байден в четверг проведет переговоры с союзниками, включая лидеров стран G7, НАТО и ЕС, для обсуждения дальнейшей помощи Киеву.

8:20 В Белгороде продолжают восстанавливать электроснабжение после ЧП на подстанции "Южная". Ночью жители видели яркую вспышку, а в нескольких районах города пропали свет и вода.

8:10 В Белоруссии начались учения по отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником, сообщили в Минобороны республики.

8 сентября

21:30 Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

20:12 Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, восемь получили ранения за текущие сутки, сообщает в среду Народная милиция ДНР.

19:36 В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, работает система ПВО. Следов и вспышек от ракет ПВО в небе не видно, но были слышны звуки взрывов.

18:18 Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что за повреждение Запорожской АЭС нести ответственность будут не только те, кто нажал на спусковой крючок, но и МАГАТЭ, поскольку организация не заняла более четкую позицию.

17:30 Росгвардия задержала 137 человек, причастных к националистическим организациям, СБУ и украинским войскам в Херсонской и Запорожской областях. Не уточняется, за какой период удалось их выявить.

16:24 Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова призвала жителей регионов, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на Украине, создавать у себя органы, фиксирующие военные преступления украинских боевиков.

15:55 Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками поселка шахты "Кочегарка" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

15:07 Украинские войска начали массированный обстрел Энергодара, город временно обесточен, сообщают власти Запорожской области.

14:38 Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине.

14:21 ВСУ уничтожают посевы на освобожденных территориях Запорожской области, провоцируя гуманитарную катастрофу.

14:09 Один из капитанов удерживаемого на Украине российского корабля сообщил о предстоящем посещении экипажа представителями ООН.

13:40 Украинские военные ночью нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска на освобожденной части Харьковской области.

13:22 В России и других цивилизованных странах неонацисты и крайние националисты не возводятся в ранг национальных героев, как это делают на Украине – Путин.

13:10 МО РФ: полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема в ДНР.

12:42 Путин: на Украине огромное число людей ненавидят режим в Киеве, мы должны с ними поддерживать связь, будущее отношений России и Украины за ними.

12:11 Путин: я доверяю отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС, хоть они под давлением США и Европы не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины.

11:40 Путин сообщил, что поручил "Росатому" принять меры для усиления безопасности Запорожской АЭС.

10:38 Путин сообщил, что Россия оказывает помощь своим союзникам ЛНР и ДНР на основе норм Устава ООН.

10:02 ВСУ продолжают обстрелы Каховской ГЭС и гражданских объектов под Новой Каховкой.

09:23 Путин о поставках украинского зерна Западу, а не голодающим странам: может быть, стоит ограничить вывоз зерна с Украины, посоветуюсь об этом с Эрдоганом.

08:47 Луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром в ДНР.

08:22 "Ростелеком" пока не планирует работать в ДНР и ЛНР.

08:00 Глава "Росатома" о докладе МАГАТЭ: главное, что зафиксировано в этом документе – что МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов.

7 сентября

20:11 Издание The Hill пишет, что в Белом доме перестали беспокоиться об эскалации конфликта, принимая решения о поставках вооружения Украине.

20:00 Генсек ООН Антониу Гутерриш полагает, что российской делегации должны быть выданы визы для участия в Генассамблеи.

19:45 Белый дом заявил, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

19:38 ВСУ снова нанесли артиллерийский удар по Энергодару.

19:32 Еврокомиссия утвердила предложение не признавать российские паспорта, выданные на подконтрольных РФ территориях Украины.

19:06 Комендант Бердянска Артем Бардин, который получил тяжелые ранения в результате подрыва его автомобиля сегодня днем, скончался в больнице, сообщают в Telegram. Подтверждения информации нет.

18:36 По мнению Владимира Путина, российский МИД не должен руководствоваться принципом взаимности в вопросе отмены виз Западом. Он сообщил, что поручит ведомству проработать расширение безвизового режима с другими странами.

18:16 Генсек НАТО примет участие в заседании группы по оказанию военной помощи Киеву 8 сентября в Германии.

18:07 В военно-гражданской администрации Харьковской области опровергли сообщения об украинском наступлении под Балаклеей.

17:23 МАГАТЭ в докладе по итогам миссии за ЗАЭС: обстрелы станции и ее окрестностей нужно прекратить для поддержания физической целостности АЭС.

17:13 Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней, сообщили в Еврокомиссии.

16:57 В Бердянске прозвучал еще один взрыв, в район Слободка выехали пожарные – власти Запорожской области.

16:23 Отдельные страны союза могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам, заявили в ЕК.

16:08 Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября.

15:58 В Херсоне прозвучало около десяти взрывов, предположительно, работает российская ПВО.

15:51 Раненный при взрыва машины в центре Бердянска комендант города Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщают власти города.

15:40 В Бердянске был взорван автомобиль принадлежащий коменданту города, затем произошла перестрелка, как минимум 1 человек в больнице, сообщили власти региона.

15:24 Взрыв около администрации Бердянска – теракт, заявили власти Запорожья.

15:01 Очевидцы в Бердянске сообщают, что взрыв и стрельба слышны у здания администрации.

14:51 Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сообщили в Букингемском дворце.

14:17 ВС РФ уничтожили за сутки более 210 украинских военных на николаево-криворожском направлении – Конашенков.

14:00 Из-за попадания снаряда в ТЭС Энергодара мазут попал в водоканал, из которого подается вода на Запорожскую АЭС.

13:52 Оптовый рынок загорелся в Новой Каховке после удара ВСУ, сообщили в ВГА.

13:40 МО РФ: ВСУ продолжали неудачные попытки атаковать на отдельных участках николаево-криворожского направления.

13:11 В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен.

13:03 Шольц не изменил своей негативной позиции по поставке Украине танков Leopard 2 в воскресном разговоре с украинским премьером Шмыгалем, когда тот стал просить танки.

12:45 Пострадавший из-за многочисленных обстрелов со стороны ВСУ Антоновский мост в Херсоне пока нет смысла восстанавливать - Стремоусов.

12:03 Судно Anastasia с украинским продовольствием прибыло в порт Текирдаг. На нем находится 3,8 тыс. тонн пшеницы.

11:29 Курский губернатор сообщил, что в приграничном поселке Теткино зафиксировано более 20 прилетов, поврежден трансформатор, поселок обесточен.

10:55 Росгвардия обнаружила в Лисичанске документ, подтверждающий большие потери среди военнослужащих ВСУ.

10:07 Для организации встречи Путина и Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом речи не идет – Кремль.

09:34 ВСУ сбросили с беспилотника снаряд на крышу здания паспортного стола в Энергодаре, в котором выдавали российские паспорта.

09:03 Система ПВО сбила большую часть ракет, выпущенных ВСУ по Новой Каховке и Каховской ГЭС.

08:39 Центр Федерального медико-биологического агентства России будет создан в Мариуполе.

08:15 Первых 4 осужденных киевским режимом за "сепаратизм", которые находились в заключении в Мариуполе, освободили в Донецке.

08:00 Центр Федерального медико-биологического агентства России будет создан в Мариуполе.

6 сентября

20:50 В Донецке в понедельник без электричества остались 25 тысяч абонентов в двух районах, обесточены 90 подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

20:35 Курский губернатор сообщил, что украинские войска снова обстреляли приграничный поселок Теткино, зафиксировано не менее 12 прилетов, система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет.

19:33 Президент РФ Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

18:50 Украинские войска в десятый раз за сутки обстреливают район Новой Каховки в Херсонской области, работают системы ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

18:13 Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

17:00 Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям, передает корреспондент РИА Новости.

15:40 Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, нанеся по меньшей мере три удара с противоположного берега Днепра, сообщили власти Энергодара.

14:22 Первым украинским военным, сложившим оружие и отказавшимся воевать против России, разрешено вернуться к своим семьям в Харьковской области.

14:02 Еврокомиссия и Украина подписали документ о выделении Киеву 500 млн евро помощи.

13:38 Украинский посол в Казахстане извинился за свои заявления о русских, сейчас он находится в отпуске.

13:12 МО РФ: украинские военные продолжали попытки закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления, за сутки потеряли там 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронемашин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 солдат.

12:40 Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза.

12:15 Администрация Новой Каховки сообщила об обстреле Каховской ГЭС, работает ПВО, а ночью было около 8 ракетных налетов по самому городу.

11:47 У властей Энергодара есть информация, что ВСУ готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС.

11:02 Два беспилотника сбиты при попытке ударить по штабу движения "Мы вместе с Россией" в запорожском Энергодаре, пострадавших нет.

10:22 Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, на станции на постоянной основе остались двое ее представителей.

09:43 ВСУ ведут огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, с

08:50 Австралийский художник закрасит свой мурал, призывающий к миру, на одной из городских улиц Мельбурна по требованию посла Украины.

08:00 Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября – Рогов.

5 сентября