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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Киев смог успешно реализовать обманный план с подготовкой контрнаступления на юге. По его словам, благодаря этому украинские военные теперь могут возвращать контроль над некоторыми населенными пунктами на востоке. Его слова приводит издание "Страна.ua".
Он отметил, что в последнее время украинские представители постоянно разгоняли новости, что собираются начать возвращение южных территорий, и, по его словам, ВС РФ в это поверили – направили туда дополнительные войска.
"Они оказались запертыми, изолированными без снабжения, и получили плюху на востоке", – уверяет он.
Арестович утверждает, что сейчас под Изюмом и Купянском находится около 10-12 тысяч российских солдат – примерно столько же идет в наступление с украинской стороны. По его мнению, руководство России знало, что Украина копит силы, но до конца разгадать маневр – обманный он или реальный – во время не смогли.
При этом советник президента считает, что скоро наступление ВСУ в Харьковской области может "упереться". И он не уверен, что на юге боевые действия получится вести так же быстро. Главной задачей солдат на востоке, утверждает он, является истощение российской армии, расположенной в регионе.
Как отмечают журналисты издания, о подготовке контрнаступления на юге говорили не только в Киеве, но и в западных СМИ.
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