Украинцы не стали исключать возможности зайти на территорию соседа

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в одном из последних интервью заявил, что пока не может дать прогнозов по срокам, как долго продлится конфликт с Россией. По его словам, речи о недели или месяце не идет, поскольку соседняя страна является большой по площади. Так чиновник намекнул, что украинские войска могут вести контрнаступление на территории РФ.

"Там есть огромное количество колонизированных народов, которые она сегодня использует. Когда Россия наконец избавится от своих колоний, которые она нахватала в XIX-ХХ веках, тогда мы увидим настоящую территорию России. Все это разлетится", – заявил он.

Данилов считает, что в этом вопросе ключевую роль будет играть помощь со стороны Запада – и чем быстрее они ее получат, тем скорее добьются желаемого.

Секретарь считает, что оставлять Россию в прежнем виде нельзя, поскольку в противном случае вопрос о том, когда ВС РФ начнут наступление на другое государство становится временным. Он указал, что нужно лишить страну возможности "совать нос" в соседние страны и рассказывать, как им нужно жить.

На вопрос, где именно остановятся украинские войска – в Крыму или Москве, Данилов заявил, что это произойдет там, где будут заканчиваться интересы Киева, а это, в свою очередь, зависит от множества обстоятельств.