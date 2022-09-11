Эксперт намекнул, что чиновник страдает от серьезной психической болезни

Военный обозреватель КП Виктор Баранец оценил недавнее интервью главы украинского СНБО Алексея Данилова, в котором тот зявил о намерении "демилитаризировать" Россию и лишить ее части регионов. В беседе с "ПолитРоссией" он выразил мнение, что высказавший подобную точку зрения человек имеет "явные признаки умственной отсталости".

Напомним, Данилов утверждает, что при помощи Запада ВСУ смогут добиться всех поставленных Киевом территориальных задач. Однако он не стал вдаваться в подробности, заканчиваются ли они в районе Крыма или Москвы.

Баранец считает, что у главы СНБО началось помутнение разума из-за временных успехов украиснкой армии. Он отметил, что под Изюмом и Бердянском и правда сложилась непростая ситуация, однако говорить о проигрыше России неуместно. По его мнению, Данилов, когда давал интервью, находился в состоянии аффекта – возможно, и алкогольного.

"Такие вещи говорить себе не позволяют даже пациенты киевского дурдома, которые считают себя Наполеонами. Так что у Данилова есть все шансы их переплюнуть. Он способен стать клиентом номер один в украинских психбольницах", – считает эксперт.

Обозреватель полагает, что к заявлению главы СНБО нужно будет вернуться через пару месяцев, чтобы здраво оценить, насколько они были абсурдными.