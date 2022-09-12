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Ночное веерное отключение электричества в некоторых регионах Украины стало ответом России на быстрое наступление ВСУ в минувшие выходные. Такого мнения придерживается украинская сторона, передает Reuters.
Накануне около 21:00 мск региональные власти стали сообщать о масштабном отключении электроэнергии. Это затронуло Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Одесскую области, указывает телеканал "360". Отключение света произошло и в Киеве. Проблемы коснулись работы травмаев, из-за чего некоторые загорелись прямо на дороге, интернета, метро, а также железнодорожных перевозок.
Украинские власти утверждают, что причиной этого стали удары по критической инфраструктуре страны, пишет "Свободная пресса". В частности, по ТЭЦ-5 в Харькове.
Позже, около 23:00, электроснабжение было восстановлено.
В Киеве утверждают, что основной целью предполагаемой атаки ВС РФ были водохозяйственные сооружения и теплоэлектростанция в Харькове.
"Никаких военных объектов, цель – лишить людей света и тепла", – заявил Владимир Зеленский.
При этом президент утверждает, что наступление ВСУ на северо-востоке стало прорывом в шестимесячном конфликте с Россией. Он не исключил и дальнейших территориальных завоеваний предстоящей зимой.
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