Россия жестко отомстила Украине за начало контрнаступления

Россия жестко отомстила Украине за начало контрнаступления
Фото: pixabay.com
Проблемы затронули многие регионы страны

Ночное веерное отключение электричества в некоторых регионах Украины стало ответом России на быстрое наступление ВСУ в минувшие выходные. Такого мнения придерживается украинская сторона, передает Reuters. 

Накануне около 21:00 мск региональные власти стали сообщать о масштабном отключении электроэнергии. Это затронуло Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Одесскую области, указывает телеканал "360". Отключение света произошло и в Киеве. Проблемы коснулись работы травмаев, из-за чего некоторые загорелись прямо на дороге, интернета, метро, а также железнодорожных перевозок.

Украинские власти утверждают, что причиной этого стали удары по критической инфраструктуре страны, пишет "Свободная пресса". В частности, по ТЭЦ-5 в Харькове.

Позже, около 23:00, электроснабжение было восстановлено.

В Киеве утверждают, что основной целью предполагаемой атаки ВС РФ были водохозяйственные сооружения и теплоэлектростанция в Харькове.

"Никаких военных объектов, цель – лишить людей света и тепла", – заявил Владимир Зеленский.

При этом президент утверждает, что наступление ВСУ на северо-востоке стало прорывом в шестимесячном конфликте с Россией. Он не исключил и дальнейших территориальных завоеваний предстоящей зимой. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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