На Украине начали санкционную кампанию против Турции

Турецкие журналисты издания Aydınlık обнаружили, что на сайте, связанном с Министерством иностранных дел Украины, появились призывы ввести санкции против богатейших граждан Турции в качестве ответа за неприсоединение к западным мерам против России. Любой желающий может с помощью специальной кнопки поделиться заготовленной карточкой в соцсетях с надписью "Призвать правительства мира ввести санкции против этого человека".

В издании полагают, что Киев приготовил собственную санкционную кампанию в отместку турецкой стороне. Пока официального подтверждения, что сайт имеет прямое отношение к украинскому МИД нет, но если окажется, что все происходит по поручению ведомства, страны ждет серьезное разбирательство.

В украинском списке значатся руководители Ziraat Bank, İş Bank, Credit Europe Bank, а также другие важные деловые лица Турции. Когда это стало известно, они начали призывать власти страны немедленно отреагировать на скандал.

Больше всего их возмутил тот факт, что Анкара выступила посредником в зерновом вопросе, позволив Киеву получить дополнительный заработок на фоне российской спецоперации. Призывы к санкциям против Турции они считают враждебным отношением со строны Украины.