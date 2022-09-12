Киев воткнул Анкаре нож в спину: турки требуют скорейшего возмездия

Киев воткнул Анкаре нож в спину: турки требуют скорейшего возмездия
Фото: Sergii Kharchenko/ ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На Украине начали санкционную кампанию против Турции

Турецкие журналисты издания Aydınlık обнаружили, что на сайте, связанном с Министерством иностранных дел Украины, появились призывы ввести санкции против богатейших граждан Турции в качестве ответа за неприсоединение к западным мерам против России. Любой желающий может с помощью специальной кнопки поделиться заготовленной карточкой в соцсетях с надписью "Призвать правительства мира ввести санкции против этого человека". 

В издании полагают, что Киев приготовил собственную санкционную кампанию в отместку турецкой стороне. Пока официального подтверждения, что сайт имеет прямое отношение к украинскому МИД нет, но если окажется, что все происходит по поручению ведомства, страны ждет серьезное разбирательство. 

В украинском списке значатся руководители Ziraat Bank, İş Bank, Credit Europe Bank, а также другие важные деловые лица Турции. Когда это стало известно, они начали призывать власти страны немедленно отреагировать на скандал. 

Больше всего их возмутил тот факт, что Анкара выступила посредником в зерновом вопросе, позволив Киеву получить дополнительный заработок на фоне российской спецоперации. Призывы к санкциям против Турции они считают враждебным отношением со строны Украины. 

Источник: Aydınlık ✓ Надежный источник
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