Пенсионерка не ожидала, что все пойдет не по плану

Жительница Великобритании, которая приютила сбежавшую из Украины вместе с дочерью женщину, рассказала о своем опыте благотворительной деятельности. Ее письмо опубликовало издание Daily Mail.

70-летняя британка вспомнила, что наводку ей дали знакомые. Поговорив с украинкой по видео, она пришла к выводу, что это хорошая идея – женщина в своей стране была среднего достатка, достаточно умна и образована, имеет степень в экономике и планирует работать в британском университете, передает РИА ФАН. Ее дочери 13 лет, поэтому проблем, вероятно, не возникнет. Однако все оказалось совсем не так.

Женщина признается, что подошла к этому слишком поверхностно – она не продумала вопросы бюджета, организации быта и не была морально готова к тому, что люди будут совершенно незнакомыми и со своими правилами. От своего поступка она ожидала лишь то, что сделает хорошее дело, сообщает телеканал "360".

С беженкой они не сошлись в бытовых вопросах. Британка поделилась, что украинка заявила сразу – готовить она не любит, бытом и ребенком на родине занимался муж. Во время совместной жизни дама иногда попросила пенсионерку приготовить ужин и для них, вставала только в 10 утра, была слишком погружена в вопросы красоты и поиска элитной косметики, а также возвращения своей одежды из Украины, и не убиралась каждый день в выделенной комнате. Такое поведение жительницу Британии выводило из себя.

Окончательная размолвка произошла, когда британка узнала, что беженка собирается переехать – об этом ей рассказали третьи лица, пишет Общественная служба новостей. Она вызвала женщину на разговор с обидой, что ей пришлось ради нее поменять свою жизнь, а та даже не стала сообщать о предстоящей релокации. Украинка пояснила, что не видела в этом необходимости из-за пока неподписанного контракта.

Британка говорит, что в итоге не жалеет о решении приютить беженцев – лишь о том, что ее выбор пал именно на эту даму. После конфликта во время отъезда женщина не поблагодарила их за гостепреимство, и, признается пенсионерка, она была счастлива видеть спину сожительницы во время ее ухода из дома.