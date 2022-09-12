Официальные лица заговорили о начале катастрофы для всего мира

Берлин не дает конкретного ответа Киеву по поводу поставок танков Leopard-2, которые просят представители украинских властей. Глава немецкого МИД Анналена Бербок уклончиво ответила на вопрос коллеги Кулебы, отметив, по пока эта тема находится на обсуждении.

После этого секретарь правящей партии страны Кевин Кюнерт сообщил, что Германия не хочет лишний раз провоцировать Россию "действовать иррационально и нападать на совершенно другие государства". Это заявление крайне не понравилось пока еще действующему послу Украины Андрею Мельнику, который в своих соцсетях раскритиковал взгляды представителя СДПГ.

"Эта катастрофическая политика партии бросить Украину в военном отношении в критический момент будет иметь разрушительные последствия для будущего, боже мой", – написал он.

Пока Берлин не принял официального решения по поставкам тяжелого вооружения ВСУ, хотя некоторые источники утверждают, что немецкие власти противятся этому, несмотря на давление извне.

Некоторые журналисты Германии полагают, что причина этого кроется в банальном страхе канцлера ФРГ Олафа Шольца перед Владимиром Путиным.