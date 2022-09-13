ВС РФ минометами разгромили базу иностранных наемников на харьковском направлении

ВС РФ минометами разгромили базу иностранных наемников на харьковском направлении
Фото: www.unsplash.com
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Российские бойцы продолжают крушить противника

Как известно, на харьковском направлении сложилась достаточно трудная ситуация. Тем не менее, союзные войска Российской Федерации и ЛДНР все также наносят сокрушительные удары по украинским боевикам и их иностранным помощникам. Сегодня, 13 сентября, стало известно о том, что нашим военным удалось разгромить крупную базу иностранных наемников.

Непрошеные гости из зарубежья обустроили логово в жилом секторе одной из деревень Харьковской области. Иностранные боевики захватили дома мирных жителей и разместили там склады и казармы. Благодаря дронам российские военнослужащие смогли определить точное положение базы и разгромили ее минометами. Такая информация появилась в распоряжении журналистов РИА "Новости".

Сообщается, что среди ликвидированных боевиков был как минимум один темнокожий. Высокоточным ударом Армии России логово наемников было ликвидировано, они понесли большие потери убитыми и ранеными. Трупы боевиков, а также раненых эвакуировали на квадроциклах. Источник информационного агентства подчеркнул, что наличие такой техники, а также багги (облегченные спортивные автомобили) явно свидетельствует о том, что в этом месте засели гости из других стран.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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