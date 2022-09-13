Киевский режим продолжает рассчитывать на поддержку Запада

Сегодня, 13 сентября, был опубликован документ, который должен гарантировать безопасность украинского государства. Лидер Незалежной Владимир Зеленский уже объявил, что рассчитывает видеть среди гарантов исполнения положений документа самых мощных игроков международной арены.



При этом украинский главнокомандующий подчеркнул, что считает проект по гарантиям безопасности Незалежной важной вехой в защите действующего в стране киевского режима. Сами украинцы хотели бы видеть гарантами документа европейские державы, Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Австралию и Турцию.

В частности, документ подразумевает зарубежное финансирование военно-промышленного комплекса Украины, передачу разведданных, а также снабжение киевского режима мощным вооружением. Более того, должно быть разрешено проведение боевых учений на украинских землях с иностранными инструкторами.

Зеленский убежден, что многие западные страны поддержат данную инициативу и выступят гарантами сохранения власти нынешних верховодов на Украине.

"Крайне важно, чтобы будущий договор подписали лидеры самых мощных государств", – такого мнения придерживается Зеленский, информация размещена на сайте его офиса.