С важным заявлением выступил шеф европейской дипломатии

Вот уже более полугода российские военные продолжают успешно реализовывать задачи спецоперации на территории украинского государства. Как известно, многие западные страны принимают непосредственное участие в данном конфликте. Однако состояние Вооруженных сил Украины оставляет желать лучшего. Дошло до того, что в Евросоюзе начали активно призывать Киев к мирным переговорам с Россией.



С заявлением на этот счет выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Высокопоставленный еврочиновник подчеркнул, что страны Союза хотели бы увидеть начало мирных переговоров между Москвой и Киевом как можно раньше.

"Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Для нас чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул высокопоставленный европеец

Впрочем, при этом Боррель добавил, что все решения должны принимать киевские власти, и не Европе раздавать советы по этому вопросу.

Однако, как известно, Киев давно перестал быть самостоятельным в принятии решений. Украинские власти во многом действуют по указке Вашингтона. При этом, по мнению опытного военного эксперта Сергея Липового, американцы будут настаивать на продолжении поставок вооружений для Киева, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, как отметил германист Александр Камкин, Берлин, который также поддерживает поставку вооружений Киеву, фактически довел отношения с Москвой до критической отметки, передает "Радио 1".