Киев готов сыграть кровавую роль на международной арене

Главной темой дня стала публикация проекта гарантий безопасности Украины. В частности, киевский режим все также рассчитывает на финансовую и военную поддержку Запада, а еще собирается проводить на территории Незалежной учения с участием иностранных инструкторов. Жесткое заявление по этому поводу сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



Бывший президент нашей страны подчеркнул, что такими действиями киевский режим фактически хочет поставить человечество на порог Третьей мировой войны. Украинские политики очевидным образом пытаются втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией.

"Гарантии по сути являются прологом к Третьей мировой", – подчеркнул Медведев.

По мнению политика, западные страны не станут подписывать данный документ, так как понимают, чем это может обернуться.

Стоит отметить, что Вашингтон умело использует украинский конфликт в собственных интересах. Так, своей политикой американцы фактически вынуждают европейцев покупать военную технику у производителей из Соединенных Штатов Америки, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".