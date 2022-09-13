Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Российские военные рука об руку с бойцами союзной армии ЛДНР продолжают проводить специальную операцию по защите мирных жителей Донбасса. Однако и украинские боевики, поддерживаемые западными кураторами, не дремлют. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что Вооруженные силы Незалежной сконцентрировали огромное количество военной техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области.
Такими тревожными новостями поделился представитель местных властей Владимир Рогов. При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что накапливание сил со стороны ВСУ небывалое – такого количества спецтехники и украинских бойцов на этом направлении ранее еще никогда не фиксировали.
"Ситуация у нас непростая, но контролируемая. Накопление сил идет просто колоссальное", – подчеркнул Рогов.
К чему готовятся украинские боевики, пока неизвестно. В любом случае очевидно, что ситуация в Запорожской области резко обострилась. Как известно, киевские власти проявляют огромный интерес к Запорожской атомной электростанции и даже готовы пойти на самые безрассудные провокации.
Киев готов сыграть кровавую роль на международной арене
Граждане РФ ныне считаются нерукопожатными в девяти странах ЕС