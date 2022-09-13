Резкое обострение: ВСУ стянули "колоссальные" силы к Запорожью

Резкое обострение: ВСУ стянули "колоссальные" силы к Запорожью
Фото: www.unsplash.com
К региону подступило небывалое число боевиков

Российские военные рука об руку с бойцами союзной армии ЛДНР продолжают проводить специальную операцию по защите мирных жителей Донбасса. Однако и украинские боевики, поддерживаемые западными кураторами, не дремлют. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что Вооруженные силы Незалежной сконцентрировали огромное количество военной техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области.

Такими тревожными новостями поделился представитель местных властей Владимир Рогов. При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что накапливание сил со стороны ВСУ небывалое – такого количества спецтехники и украинских бойцов на этом направлении ранее еще никогда не фиксировали.

"Ситуация у нас непростая, но контролируемая. Накопление сил идет просто колоссальное", – подчеркнул Рогов.

К чему готовятся украинские боевики, пока неизвестно. В любом случае очевидно, что ситуация в Запорожской области резко обострилась. Как известно, киевские власти проявляют огромный интерес к Запорожской атомной электростанции и даже готовы пойти на самые безрассудные провокации.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Пролог к Третьей мировой": в Совбезе дали оценку гарантиям безопасности Украины

Киев готов сыграть кровавую роль на международной арене

Никаких виз: Европа окончательно захлопнула дверь перед россиянами

Граждане РФ ныне считаются нерукопожатными в девяти странах ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей