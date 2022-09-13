К региону подступило небывалое число боевиков

Российские военные рука об руку с бойцами союзной армии ЛДНР продолжают проводить специальную операцию по защите мирных жителей Донбасса. Однако и украинские боевики, поддерживаемые западными кураторами, не дремлют. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что Вооруженные силы Незалежной сконцентрировали огромное количество военной техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области.



Такими тревожными новостями поделился представитель местных властей Владимир Рогов. При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что накапливание сил со стороны ВСУ небывалое – такого количества спецтехники и украинских бойцов на этом направлении ранее еще никогда не фиксировали.

"Ситуация у нас непростая, но контролируемая. Накопление сил идет просто колоссальное", – подчеркнул Рогов.

К чему готовятся украинские боевики, пока неизвестно. В любом случае очевидно, что ситуация в Запорожской области резко обострилась. Как известно, киевские власти проявляют огромный интерес к Запорожской атомной электростанции и даже готовы пойти на самые безрассудные провокации.