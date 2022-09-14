"Тусовка на балконе": немцы взбеленились из-за решения фон дер Ляйен по Украине

"Тусовка на балконе": немцы взбеленились из-за решения фон дер Ляйен по Украине
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com
Жители Германии с неодобрением следят за действиями своих политиков

Как известно, сегодня Украина находится в центре внимания мировой общественности. Многие государственные деятели стараются подчеркнуть свое почтение и посещают Киев. Жители ФРГ сделали неожиданное предположение по поводу цели визита собравшейся на Украину руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Решение Урсулы посетить незалежную столицу вывело немцев из себя. В первую очередь, для многих очевидно, что такая поездка является пиар-акцией, с помощью которой высокопоставленная немка хочет заработать политические очки. Однако для Германии ее путешествие может дорого обойтись.

"После этого визита снова потекут миллиарды, и главный спонсор – Германия", – негодуют в интернет-пространстве.

Простые европейцы понимают, что Евросоюз фактически стал донором для Украины. Кредиты, которые получает Киев, скорее всего, будут невозвратными, так как эта страна неплатежеспособна. В конце концов, поездки на Украину сводятся к междусобойчикам и нужны только для придания значимости политикам-визитерам и киевскому режиму.

"Опять будет тусовка на балконе…" – отмечают немецкие пользователи Сети.

Многим очень надоела проукраинская политика, которая сильно бьет по уровню жизни жителей Европы.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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