Диванные критики начали распространять панические настроения

Вся наша страна да и другие государства пристально следят за развитием событий на территории Незалежной. Российские бойцы продолжают отважно выполнять задачи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Разумеется, в ходе проведения боевых действий тактика ВС РФ может меняться. С пояснениями на этот счет выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.



Как известно, в последнее время на харьковском направлении складывается достаточно тяжелая ситуация. Однако российские бойцы делают все необходимое и четко выполняют поставленные командованием задачи. Также обоснованную тревогу вызывает стягивание Вооруженных сил Украины на линию соприкосновения в Запорожье.

На этом фоне некоторые особо чувствительные люди начинают распространять панические настроения. С жестким заявлением в их адрес выступил Кадыров. Рамзан Ахматович подчеркнул, что все идет по плану.

"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем... Не позволяйте себя дурить", – заявил политик.

Кадыров напомнил, что российская армия действует в соответствии с тонким тактическим расчетом, и каждый ее маневр обусловлен решениями опытных командиров.

Тем временем, украинские боевики продолжают обстреливать мирные города. "Пятый канал" публикует кадры, на которых видно, что осталось от Перевальска (Луганская народная республика) после атаки ВСУ.