Местный премьер-министр постарался успокоить украинцев

Как известно, тяжелое положение на территории украинского государства привело к тому, что местные жители оказались в беспрецедентно сложной ситуации. Вражда с Россией обещает обернуться глубоким энергетическим кризисом. Тем временем, киевские власти уверяют, что "все будет хорошо".



Так местный премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что в тяжелый осенне-зимний период государство не будет испытывать недостатка в энергетических ресурсах. Высокопоставленный государственный деятель утверждает, что киевские власти разработали стратегию, которая позволит обеспечить людей всем необходимым.

Шмыгаль отметил, что руководство Украины готово к различным сценариям развития событий. Уже сейчас в газохранилищах Незалежной есть свыше 13,2 миллиарда кубов газа. Кроме того, Киев располагает 2,2 миллиона тонн угля на складах.

Также представители киевского режима позаботились закупкой почти 1,5 тысячи мобильный генераторов, нескольких десятков резервных котлов и около сотни электростанций. На словах ситуация остается под контролем, однако как на самом деле украинцы переживут зиму, покажет время.