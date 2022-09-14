Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Недавно Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток провести контратаки. В западной прессе действия киевского режима приняли на ура, однако каких-то разгромных успехов незалежным добиться не удалось. При этом ветеран израильских спецслужб Яков Кедми считает, что потуги украинцев и вовсе нельзя назвать контрнаступлением.
Опытный военный эксперт подчеркнул, что единственная цель Киева – создать видимость активных действий. Таким образом власти Незалежной пытаются уравновесить регулярные провалы ВСУ для того, чтобы запросить еще больше смертоносного оружия у западных кураторов.
При этом бывший израильский разведчик убежден, что нового контрнаступления со стороны Украины не будет. Для того чтобы осуществить такую спецоперацию, воякам необходимы танки, бронетранспортеры, боевая авиация и самоходная артиллерия. Однако существенная часть украинской спецтехники была разбита в Харьковской области. Фактически Киев не обладает ресурсами для того, чтобы контратаковать.
"Именно поэтому так громко звучат в Киеве истеричные требования к США и ЕС", – подытожил эксперт.
Более того, Кедми добавил, что попытки провести контрнаступление привели к страшным потерям в живой силе. Ради создания видимости успеха украинские генералы бросили на убой огромное число несчастных бойцов.
Действия украинской армии подталкивают руководство предпринимать меры