Киев старается сделать хорошую мину при плохой игре

Недавно Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток провести контратаки. В западной прессе действия киевского режима приняли на ура, однако каких-то разгромных успехов незалежным добиться не удалось. При этом ветеран израильских спецслужб Яков Кедми считает, что потуги украинцев и вовсе нельзя назвать контрнаступлением.



Опытный военный эксперт подчеркнул, что единственная цель Киева – создать видимость активных действий. Таким образом власти Незалежной пытаются уравновесить регулярные провалы ВСУ для того, чтобы запросить еще больше смертоносного оружия у западных кураторов.

При этом бывший израильский разведчик убежден, что нового контрнаступления со стороны Украины не будет. Для того чтобы осуществить такую спецоперацию, воякам необходимы танки, бронетранспортеры, боевая авиация и самоходная артиллерия. Однако существенная часть украинской спецтехники была разбита в Харьковской области. Фактически Киев не обладает ресурсами для того, чтобы контратаковать.

"Именно поэтому так громко звучат в Киеве истеричные требования к США и ЕС", – подытожил эксперт.

Более того, Кедми добавил, что попытки провести контрнаступление привели к страшным потерям в живой силе. Ради создания видимости успеха украинские генералы бросили на убой огромное число несчастных бойцов.