К месту стянули все экстренные службы украинской столицы

Ночью, во время возвращения из Изюма после церемонии поднятия украинского флага, президент Украины Владимир Зеленский попал в аварию – в его автомобиль врезалась легковушка в центре Киева. Об этом официально сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, глава страны серьезных травм не получил. Пострадал лишь водитель машины, которая устроила ДТП, передает телеканал "360". Его увезли медики.

Украинская сторона представила все так, словно ничего серьезного не произошло – около двух часов ночи Зеленский как ни в чем не бывало записал нации ежедневное видеообращение. Оно вышло позже обычного, как объяснили в Киеве, именно из-за аварии.

Тем не менее, судя по кадрам ДТП, которые записали очевидцы, инцидент мог оказаться крупнее, чем кажется. На площади Победы, помимо полицейский автомобилей и скорой помощи, оказались пожарные службы, сообщает URA.RU – их могли пригнать к месту в качестве подстраховки, но также не исключено, что авария привела к более серьезным последствиям.

Несмотря на произошедший инцидент, специальные порталы, которые публикуют информацию о дорожно-транспортных происшествиях в Киеве об аварии не сообщали.