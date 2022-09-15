Все в крови: сбившего кортеж с Зеленским мужчину достали военные

Все в крови: сбившего кортеж с Зеленским мужчину достали военные
Фото: соцсети
Пострадавшему оказали первую помощь

В Сети появились более подробные кадры места ночной аварии в центре Киева с кортежем Владимира Зеленского. Стало известно, что мужчину вытащили из авто солдаты ВСУ.

На новом видео можно заметить, что в автомобиль украинского президента врезался вишневый Фольксваген, за рулем которого был мужчина средних лет. Его спасла подушка безопасности, которая сработала в нужный момент – пострадавший, судя по всему, отделался травмами средней тяжести. 

После столкновения в салоне его автомобиля осталась кровь от ранений. Мужчину вынесли из автомобиля солдаты, охранявшие Зеленского, хотя к моменту, когда было записано видео, президент на месте замечен не был. 

Военные перевязали неизвестному голову до прибытия скорой помощи. Не исключено, что водитель имеет и другие повреждения – на видео он практически не двигался, только немного приподнимал руку. Медики крайне аккуратно погрузили его на носилки, вероятно, подозревая переломы некоторых костей. 

Из-за чего именно могло произойти ДТП – неизвестно. В салоне автомобиля мужчина, который врезался в кортеж, был один. 

У Зеленского, по словам официальных представителей президента, серьезных повреждений не было выявлено. Ему госпитализация не понадобилась, сообщает "Свободная пресса". 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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