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В Сети появились более подробные кадры места ночной аварии в центре Киева с кортежем Владимира Зеленского. Стало известно, что мужчину вытащили из авто солдаты ВСУ.
На новом видео можно заметить, что в автомобиль украинского президента врезался вишневый Фольксваген, за рулем которого был мужчина средних лет. Его спасла подушка безопасности, которая сработала в нужный момент – пострадавший, судя по всему, отделался травмами средней тяжести.
После столкновения в салоне его автомобиля осталась кровь от ранений. Мужчину вынесли из автомобиля солдаты, охранявшие Зеленского, хотя к моменту, когда было записано видео, президент на месте замечен не был.
Военные перевязали неизвестному голову до прибытия скорой помощи. Не исключено, что водитель имеет и другие повреждения – на видео он практически не двигался, только немного приподнимал руку. Медики крайне аккуратно погрузили его на носилки, вероятно, подозревая переломы некоторых костей.
Из-за чего именно могло произойти ДТП – неизвестно. В салоне автомобиля мужчина, который врезался в кортеж, был один.
У Зеленского, по словам официальных представителей президента, серьезных повреждений не было выявлено. Ему госпитализация не понадобилась, сообщает "Свободная пресса".
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