Больше всего сил наблюдается в Золочеве и Циркунах

Анонимные Telegram-каналы сообщают, что жители Харькова стали сообщать о стягивании в регионе крупных сил ВСУ на фоне возвращения контроля в некоторых близких к российской границе населенных пунктах. На этом фоне в экспертном сообществе внутри России растут опасения, что Киев может предпринять попытку зайти на российскую территорию, сообщает "Репортер".

Сейчас, по данным источников, автомобильные и железные дороги направления Киев – Харьков забиты военными и техникой. Больше всего подразделений украинской армии наблюдается в Золочеве и Циркунах. Также увеличилось число обстрелов Белгородской области, из-за чего губернатор региона поручил перевести на дистанционное обучение все школы в 15-километровой приграничной зоне с Украиной, сообщает телеканал "360".

Некоторые эксперты опасаются, что украинская армия может предпринять попытку пойти на Белгород. Однако другие утверждают, что для украинской власти такое решение станет роковой ошибкой, даже если его одобрят в Вашингтоне.

Во-первых, это развяжет руки Владимиру Путину, который может пойти на радикальные меры для защиты российских территорий – в том числе и мобилизацию. После этого спецоперация продлится еще несколько месяцев и завершится с победой для России. На Западе это понимают, поэтому такой рисковый шаг с их стороны маловероятен.