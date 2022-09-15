Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Украинский политолог Вадим Карасев считает, что украинская армия может начать наступление в Запорожском и Херсонском направлении. Это позволит ей в перспективе выйти к Азовскому морю и Черноморскому побережью. Его слова передает портал "Политнавигатор".
Что касается Запорожья, то эксперт считает, что там ВСУ могут заняться подготовкой резервов, захватом АЭС, а также укреплением позицией на Азовском побережье. Последний пункт, по его мнению, для Украины имеет важное значение.
Второе направление – Херсон. Это позволит Киеву приблизиться к Крымскому полуострову. Также он полагает, что удары ВСУ в направлении Лисичанска и Кременной могут предотвратить план союзных сил по освобождению территорий ЛДНР.
"Это может дать возможности для прорыва в тыл на Донецк и таким образом полностью перечеркнуть все планы российского Генштаба и цели СВО",
– подытожил он.
Жители Германии с неодобрением следят за действиями своих политиков
Диванные критики начали распространять панические настроения