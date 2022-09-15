На Украине назвали направления новых ударов ВСУ

На Украине назвали направления новых ударов ВСУ
Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперты выделили три возможных региона, куда могут направить силы украинцы

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что украинская армия может начать наступление в Запорожском и Херсонском направлении. Это позволит ей в перспективе выйти к Азовскому морю и Черноморскому побережью. Его слова передает портал "Политнавигатор".

Что касается Запорожья, то эксперт считает, что там ВСУ могут заняться подготовкой резервов, захватом АЭС, а также укреплением позицией на Азовском побережье. Последний пункт, по его мнению, для Украины имеет важное значение.

Второе направление – Херсон. Это позволит Киеву приблизиться к Крымскому полуострову. Также он полагает, что удары ВСУ в направлении Лисичанска и Кременной могут предотвратить план союзных сил по освобождению территорий ЛДНР.

"Это может дать возможности для прорыва в тыл на Донецк и таким образом полностью перечеркнуть все планы российского Генштаба и цели СВО",

– подытожил он.

Источник: Политнавигатор ✓ Надежный источник
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